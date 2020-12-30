Фабрика Benartti предлагает купить качественные кровати из Эко-кожи и импортного ДСП с ортопедическим основанием и бельевым ящиком.

Все кровати укомплектованы ортопедическим основанием с упругими ламелями. Изделие готово к эксплуатации, не требует дополнительных вложений.



На выбор несколько цветовых решений: венге, беж или белый, а также комбинация венге/беж.

Экокожа - экологический и безопасный материал. Легко ухаживать в домашних условиях.

Мы можем изготовить кровать из экокожи нестандартного размера.

Несколько вариантов утяжки изголовья: каретная, классический квадрат или ромбы.

Фирменная гарантия.

Для того, чтобы сон и отдых был максимально комфортным, необходим не только удобный матрас, но и его основа - кровать с ортопедическим основанием. Благодаря собственным производственным возможностям, долгому опыту работы, мы разработали серию эксклюзивных кроватей для сна с расширенным функционалом.Мы заботимся о том, чтобы каждая кровать получилась по-особенному красивой и уютной. С кроватью Benartti Ваша спальня станет уголком расслабления и отдыха.