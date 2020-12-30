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Кровати в Москве
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Артикул: 010568
Характеристики
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23 300 руб.
29 125 руб.
Размер (стандартный)
Комплектация
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Артикул: 010516
Интерьерная кровать с прямой спинкой.
Характеристики
|
23 600 руб.
29 500 руб.
Размер (стандартный)
Комплектация
|
Артикул: 010518
Строгая и элегантная интерьерная кровать Benartti Seville/Севилья.
Характеристики
|
27 300 руб.
34 125 руб.
Размер (стандартный)
Комплектация
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Артикул: 010522
Роскошная кровать с прямоугольной спинкой.
Характеристики
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28 700 руб.
35 875 руб.
Размер (стандартный)
Комплектация
|
Артикул: 010525
Классическая кровать с прямой спинкой.
Характеристики
|
29 500 руб.
36 875 руб.
Размер (стандартный)
Комплектация
|
Артикул: 010572
Характеристики
|
30 300 руб.
37 875 руб.
Размер (стандартный)
Комплектация
|
Артикул: 010512
Стильная и современная кровать Benartti Uta/Юта станет отличным решением, как для гостиной, так и спальни.
Характеристики
|
31 100 руб.
38 875 руб.
Размер (стандартный)
Комплектация
|
Артикул: 010556
Стильная интерьерная кровать с мягкой спинкой.
Характеристики
|
31 700 руб.
39 625 руб.
Размер (стандартный)
Комплектация
|
Артикул: 010576
Характеристики
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32 100 руб.
40 125 руб.
Размер (стандартный)
Комплектация
Фабрика Benartti предлагает купить качественные кровати из Эко-кожи и импортного ДСП с ортопедическим основанием и бельевым ящиком.Для того, чтобы сон и отдых был максимально комфортным, необходим не только удобный матрас, но и его основа - кровать с ортопедическим основанием. Благодаря собственным производственным возможностям, долгому опыту работы, мы разработали серию эксклюзивных кроватей для сна с расширенным функционалом.
- Все кровати укомплектованы ортопедическим основанием с упругими ламелями. Изделие готово к эксплуатации, не требует дополнительных вложений.
- На выбор несколько цветовых решений: венге, беж или белый, а также комбинация венге/беж.
- Экокожа - экологический и безопасный материал. Легко ухаживать в домашних условиях.
- Мы можем изготовить кровать из экокожи нестандартного размера.
- Несколько вариантов утяжки изголовья: каретная, классический квадрат или ромбы.
- Фирменная гарантия.
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