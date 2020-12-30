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Матрасы - стоимость в Москве
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Классические пружинные матрасы на пружинах TFK или S1000.
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Уникальные пружинные матрасы с эффектом памяти.
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Матрасы из экологических материалов с улучшенным чехлом.
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Премиальные пружинные матрасы из натуральных наполнителей.
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Матрасы из искусственного латекса в вакуумной упаковке.
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Невысокие матрасы из натуральных и искусственных наполнителей.
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Артикул: 010301
Матрас Roll Mini с одинаковыми сторонами жесткости, общая высота 14 см. Максимально допустимая нагрузка на одно спальное место до 110 кг. Матрас является беспружинным, основой служит экологически чистый материал выше средней жесткости искусственный латекс высотой 14 см.
Характеристики
|
9 671 руб.
10 746 руб.
Стандартный размер
Размер (стандартный)
|
Артикул: 010601
Матрас Optimal Soft TFK с одинаковыми сторонами жесткости, общая высота матраса 20 см. Максимально допустимая нагрузка на одно спальное место до 130 кг. Основой матраса является независимый пружинный блок TFK (512 пружин на одно спальное место).
Характеристики
|
9 871 руб.
10 968 руб.
Стандартный размер
Размер (стандартный)
|
Артикул: 010302
Матрас Roll Mini Hard с разными сторонами жесткости, общая высота 15 см. Максимально допустимая нагрузка на одно спальное место до 120 кг. Матрас является беспружинным, основой служит экологически чистый материал выше средней жесткости искусственный латекс высотой 14 см., с одной стороны добавлен слой латексированной кокосовой койры 1 см.
Характеристики
|
10 774 руб.
11 971 руб.
Стандартный размер
Размер (стандартный)
|
Артикул: 010603
Матрас Optimal Mini TFK с разными сторонами жесткости, общая высота матраса 24 см. Максимально допустимая нагрузка на одно спальное место до 110 кг. Основой матраса является независимый пружинный блок TFK (512 пружин на одно спальное место).
Характеристики
|
11 071 руб.
12 301 руб.
Стандартный размер
Размер (стандартный)
|
Артикул: 010401
Матрас Classic Mini TFK с обеих сторон умеренно мягкий (ниже средней жесткости), общая высота матраса 18 см. Максимально допустимая нагрузка на одно спальное место до 100 кг. Основой матраса является независимый пружинный блок TFK (512 пружин на одно спальное место).
Характеристики
|
10 283 руб.
12 854 руб.
Стандартный размер
Размер (стандартный)
|
Артикул: 010104
Матрас Mix Hard с разными сторонами жесткости, общая высота 10 см. Максимально допустимая нагрузка на одно спальное место до 100 кг. Матрас является беспружинным, основой служит экологически чистый материал средней жесткости искусственный латекс высотой 9 см.
Характеристики
|
9 734 руб.
12 979 руб.
Стандартный размер
Размер (стандартный)
|
Артикул: 010102
Матрас Mix Kombi с одинаковыми сторонами жесткости, общая высота 9 см. Максимально допустимая нагрузка на одно спальное место до 100 кг. Матрас является беспружинным, основой служит чередование слоев экологически чистого материала средней жесткости.
Характеристики
|
10 023 руб.
13 364 руб.
Стандартный размер
Размер (стандартный)
|
Артикул: 010101
Матрас Mix Orto с разными сторонами жесткости, общая высота 9 см. Максимально допустимая нагрузка на одно спальное место до 100 кг. Матрас является беспружинным, основой служит экологически чистый материал средней жесткости искусственный латекс высотой 6 см.
Характеристики
|
10 023 руб.
13 364 руб.
Стандартный размер
Размер (стандартный)
|
Артикул: 010105
Матрас Mix Cocos с одинаковыми сторонами жесткости, общая высота 10 см. Максимально допустимая нагрузка на одно спальное место до 110 кг. Матрас является беспружинным, основой служит экологически чистый материал средней жесткости искусственный латекс высотой 8 см.
Характеристики
|
10 148 руб.
13 531 руб.
Стандартный размер
Размер (стандартный)
Компания Benartti представляет матрасы на любой выбор!В нашем каталоге Вы можете найти матрасы по таким сериям:
- Серия Classic
- Серия Optimal Dream
- Серия Roll (скрученные)
- Серия матрасов RBD
- Серия Memory Dream
- Серия Premium
- Серия Smart
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