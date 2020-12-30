Матрас Benartti Classic Mini TFK Артикул: 010401 Матрас Classic Mini TFK с обеих сторон умеренно мягкий (ниже средней жесткости), общая высота матраса 18 см. Максимально допустимая нагрузка на одно спальное место до 100 кг. Основой матраса является независимый пружинный блок TFK (512 пружин на одно спальное место). Жёсткость Умеренно мягкая Пружинный блок Независимый блок Число пружин на спальное место, шт. 500 Съемный чехол Нет, но возможен Нагрузка на спал. место, кг 100 Высота, см 18 Гарантия, мес. 60 Характеристики Отложить В отложенных Сравнить В сравнении

10 283 руб. 12 854 руб. Стандартный размер Да Размер (стандартный) 70х200 70х190 80х190 80х200 90х190 90х200 120х190 120х200 140х190 140х200 160х190 160х200 180х190 180х200 200х200 d200 d210 Товар нестандартного размера обмену и возврату не подлежит